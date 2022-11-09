Полковник запаса высказался о последствиях гибели Стремоусова

Полковник запаса Кошкин заявил, что гибель Стремоусова не повлияет на фронтовую ситуацию

Гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова не повлияет на фронтовую ситуацию, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о последствиях гибели чиновника.

Ранее стало известно, что заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Информацию о гибели Стремоусова подтвердил пресс-секретарь временно исполняющего обязанности Херсонской области.

Смерть каждого человека — это трагедия. В России он был узнаваемым человеком. И это событие несет за собой весьма негативное восприятие Андрей Кошкин полковник запаса

При этом полковник запаса убежден, что на фронтовую ситуацию гибель Стремоусова не повлияет.

«Он был представителем администрации. И если говорить о принятии решений на фронте, то он никакого отношения к этому не имел», — заявил он.

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский Донецкой области. Был активистом пророссийских движений, организовал в 2014 году митинг против Евромайдана. Являлся членом Социалистической партии Украины и партии «Держава».

После начала российской специальной военной операции на Украине стал заместителем главы администрации Херсонской области.

