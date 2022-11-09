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17:51, 9 ноября 2022Россия

Полковник запаса высказался о последствиях гибели Стремоусова

Полковник запаса Кошкин заявил, что гибель Стремоусова не повлияет на фронтовую ситуацию
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: t.me/Stremousov_Kirill / Globallookpress.com

Гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова не повлияет на фронтовую ситуацию, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о последствиях гибели чиновника.

Ранее стало известно, что заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП под Геническом. Информацию о гибели Стремоусова подтвердил пресс-секретарь временно исполняющего обязанности Херсонской области.

Смерть каждого человека — это трагедия. В России он был узнаваемым человеком. И это событие несет за собой весьма негативное восприятие

Андрей Кошкинполковник запаса

При этом полковник запаса убежден, что на фронтовую ситуацию гибель Стремоусова не повлияет.

«Он был представителем администрации. И если говорить о принятии решений на фронте, то он никакого отношения к этому не имел», — заявил он.

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке Гольмовский Донецкой области. Был активистом пророссийских движений, организовал в 2014 году митинг против Евромайдана. Являлся членом Социалистической партии Украины и партии «Держава».

После начала российской специальной военной операции на Украине стал заместителем главы администрации Херсонской области.

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Варвара Кошечкина
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