Минобороны показало удары Су-25 ВКС по позициям ВСУ

Минобороны России опубликовало видео ударов Су-25 ВКС по позициям и технике ВСУ

Минобороны России опубликовало видео ударов работающих двойками штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) по позициям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры выложены в официальном Telegram-канале оборонного ведомства.

Как сообщили в Минобороны, экипажам штурмовиков удалось поразить скрытые позиции противника и бронированную технику. В ведомстве подчеркнули, что удары наносились с малых высот.

Сразу после боевых вылетов авиацию начали готовить к выполнению новых задач.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, на котором лежащий в окопе раненый российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему с украинского коптера гранаты.