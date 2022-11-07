Российский солдат отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ и попал на видео

РВ показала, как российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ

Российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и попал на видео. Кадры, снятые с беспилотника, показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На видео видно, что солдат Вооруженных сил России успешно отбил гранаты, сброшенные на него боевиками ВСУ. Видеозапись заканчивается после третьей неудачной попытки украинских военных, поэтому шансы на то, что россиянин выжил крайне велики, отмечают авторы канала.

Ранее Министерство обороны России показало кадры ликвидации группы иностранных наемников в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Как рассказал командир разведгруппы, у польских наемников «не было шансов», поскольку в их направлении работали три пулемета, большое количество стрелкового вооружения и гранатометы.