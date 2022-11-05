Минобороны показало кадры уничтожения иностранных наемников в ходе спецоперации

Минобороны показало видео ликвидации польских наемников в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России показало кадры ликвидации группы иностранных наемников в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На кадрах запечатлено, как российские военные в ходе спецоперации ведут воздушную разведку с коптеров, чтобы выявить координаты противника, ведут огонь по противнику и осуществляют маневрирование ударных средств. «На наемников нарвались, на поляков, в лесу. Дистанция 30-50 метров была, то есть максимально близко, такой густой лес. И как только они вышли, мы встретили их массированным огнем из стрелкового оружия и гранатометов, после чего противник был уничтожен», — рассказал командир разведгруппы Дмитрий. Он подчеркнул, что у польских наемников «не было шансов», поскольку в их направлении работали три пулемета, большое количество стрелкового вооружения и гранатометы.

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе СВО обнаружили и ликвидировали группу иностранных наемников. По данным Минобороны, Вооруженные силы РФ ударили по позиции наемников, находившихся в лесополосе из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот».