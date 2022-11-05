Минобороны сообщило о ликвидации группы иностранных наемников в ходе СВО

Минобороны РФ: российские военные нашли и уничтожили группу иностранных наемников

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) обнаружили и ликвидировали группу иностранных наемников. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

По данным Минобороны, Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по позиции наемников, находившихся в лесополосе.

В ведомстве указали, что после того, как была проведена предварительная разведка местности с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника. Обнаружив замаскированную в лесопосадке бронированную машину наемников, военные нанесли по ней ракетный удар из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот».

«Группа наемников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, где была накрыта огнем автоматических гранатометов. По завершению огневого воздействия подгруппа досмотра вышла в район и уничтожила противника огнем из стрелкового оружия и пулеметов», — уточнили в опубликованном посте.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 23-летний наемник из США Скайлер Джеймс Греггс (Skyler James Greggs). Точных данных о месте и времени смерти Греггса у журналистов нет, однако собеседник издания, связанный с украинской армией, заявил, что наемник попал под артиллерийский обстрел на северо-востоке Украины еще в конце октября.