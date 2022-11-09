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11:14, 9 ноября 2022Из жизни

56-летняя женщина родила ребенка для своего сына

People: в США 56-летняя женщина родила ребенка для своего сына

Фото: unsplash

Жительница американского штата Юта, 56-летняя Нэнси Хаак, родила дочь для своего сына Джеффа и его бесплодной жены Камбрии. Об этом сообщает издание People.

Джефф и Камбрия в течение многих лет боролись с бесплодием и дважды прибегали к искусственному оплодотворению (ЭКО), в результате которого у пары родились четверо детей. Из-за осложнений после родов женщине удалили матку, поэтому супруги не могли завести еще одного ребенка. Тогда Нэнси предложила паре стать суррогатной матерью их детей. Она сделала ЭКО и в мае узнала, что беременна.

Второго ноября на свет появилась долгожданная дочь и внучка. Джефф, который находился рядом с матерью во время родов, утверждает, что это было «прекрасное мгновение». «Для меня действительно очень ценно, что это моя дочь», — добавляет он.

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Нэнси рожала около девяти часов. Женщина говорит, что «это был замечательный и духовный опыт», который она разделила со своей семьей. «Это смесь глубокой благодарности и некоторой грусти от разлуки», — рассказывает она.

Имя новорожденной — Ханна — предложила Нэнси. По словам Джеффа, его мать, будучи еще беременной, проснулась посреди ночи и услышала тихий голос, который сказал: «Меня зовут Ханна». Супруги утверждают, что выбор имени для дочери — это прекрасная возможность отдать дань уважения ее бабушке.

Ранее сообщалось, что жительница США и мать восьмерых детей Шализ Смит стала суррогатной матерью для собственной дочери, которая не может иметь детей. По словам Смит, ее муж и дочь с супругом присутствовали в палате во время родов.

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Алиса Удовик
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