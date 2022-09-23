Metro: в США 56-летняя женщина забеременела собственным внуком

Жительница Юты, США, в 56 лет стала суррогатной матерью для своего сына и забеременела собственным внуком. Об этом сообщает Metro.

Нэнси Хаак рассказала, что ее сын Джефф и невестка Камбрия в течение многих лет боролись с бесплодием и дважды прибегали к искусственному оплодотворению (ЭКО), в результате которого у пары появилось четверо детей. Из-за осложнений после родов Камбрии удалили матку, поэтому пара не могла завести еще одного ребенка, хотя очень этого хотела.

Видя отчаяние сына и его жены, Хаак предложила стать суррогатной матерью их детей. Поначалу женщина сомневалась, что это возможно из-за ее возраста, но врачи провели обследование и не обнаружили противопоказаний к беременности. В итоге она сделала ЭКО и в мае узнала, что беременна.

«Я благодарен за то, что у меня такая самоотверженная и любящая мама, которая готова пойти на такую жертву ради моей семьи», — заявил сын Хаак.

Ранее сообщалось, что бабушка из австралийского города Лилидейл, штат Тасмания, родила собственного внука для страдавшей от бесплодия дочери. Хотя женщина уже прошла через менопаузу, она принимала лекарства, чтобы утолстить матку и приготовиться к беременности.