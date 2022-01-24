Бабушка после менопаузы родила собственного внука

Бабушка из австралийского города Лилидейл, штат Тасмания, после менопаузы родила собственного внука для страдавшей от бесплодия дочери. Об этом сообщает Daily Mail.

В 17 лет у Миган Уайт диагностировали синдром Синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера — врожденный порок развития матки. О проблеме стало известно, когда у всех ровесниц девушки началась менструация, а у нее — нет. Из-за порока в развитии матки Уайт оказалась бесплодной.

Сейчас женщине 28 лет. Она и ее муж Клайд решили воспользоваться услугами суррогатной матери и нашли подходящую кандидатуру в Канаде. В результате у них родилась девочка, но ребенок скончался, не дожив до пяти месяцев. После этого Уайт боялась, что ее мечта завести детей никогда не станет реальностью.

54-летняя мать австралийки Мари Арнольд, у которой уже есть пять детей, прошла обследование и узнала, что она сможет стать суррогатной матерью. Арнольд подчеркнула, что раньше думала, что слишком стара для того, чтобы стать суррогатной матерью, но была счастлива, когда узнала, что может помочь дочери.

Хотя женщина уже прошла через менопаузу, она принимала лекарства, чтобы утолстить матку и приготовиться к беременности. После трех неудачных пересадок эмбриона Арнольд и ее дочь были готовы сдаться и подумали, что идея не сработает, но четвертая попытка оказалась успешной.

В результате женщина посредством кесарева сечения родила здорового внука, которого назвали Уинстон Айон. Кесарево сечение было запланировано заранее, и роды прошли по плану. Семья приехала в больницу в 7 утра, и к 9 утра они держали на руках маленького Уинстона.

«Мечта сбылась. Когда мы впервые увидели его, это была любовь с первого взгляда», — сказала Миган.

Она подчеркнула, что они с матерью стали очень близки после рождения Уинстона. «Мы разговариваем каждый день. Я даже не могу описать словами, как я ей благодарна», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Флорианополис, штат Санта-Катарина, 53-летняя женщина стала суррогатной матерью и родила собственную внучку. Врачи опасались, что дочь бразильянки может не перенести беременность и роды.