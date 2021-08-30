Бабушка родила собственную внучку по просьбе дочери

В бразильском городе Флорианополис, штат Санта-Катарина, 53-летняя Росиклея де Абреу Карлсем стала суррогатной матерью и родила собственную внучку. Об этом сообщает The Sun.

Дочь бразильянки, 29-летняя Ингрид, была вынуждена отказаться от беременности из-за проблем со здоровьем. В 2014 году она перенесла тромбоэмболию легочной артерии и тромбоз глубоких вен, поэтому врачи опасались, что девушка может не перенести беременность и роды.

Тогда Де Абреу Карлсем решила выносить собственную внучку по просьбе дочери. Она забеременела с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и 19 августа стала бабушкой и матерью одновременно: родила девочку, которую назвали Марией Кларой. На родах присутствовали Ингрид и ее партнер Фабиано Чавес. «Это мечта, ставшая явью. Это любовь, которую не описать словами. Невозможно описать, каково это — видеть появление твоего ребенка на свет», — признался он.

Для проведения ЭКО семья собрала около 36 тысяч бразильских реалов (508 тысяч рублей) с помощью краудфандинга и продажи масок для лица и кухонных полотенец.

Мать и дочь рассказали, что они обсуждали возможность суррогатного материнства еще до того, как Ингрид поставили диагноз. Однажды они увидели по телевизору репортаж, в котором женщина родила ребенка для своей невестки. «А ты бы смогла сделать что-то подобное для меня?» — спросила Ингрид свою мать. На что та ответила: «Конечно, я бы это сделала!»

Ранее сообщалось, что жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, помогла страдающей бесплодием дочери завести ребенка и стала суррогатной матерью для собственной внучки. 51-летняя Джулия Лавинг рассказала, что ее 29-летняя дочь Бреанна Локвуд с мужем Аароном четыре года не могли зачать ребенка.