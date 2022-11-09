Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:27, 9 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе вандалы осквернили памятник Суворову

В Одессе вандалы написали на памятнике полководцу Александу Суворову «ты следующий»

Фото: Telegram-канал «Одесса как она есть»

Неизвестные вандалы снова осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову, написав на монументе «ты следующий». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Одесская жизнь».

Надпись была нанесена на памятник желтой краской. Полиция и городские власти пока не комментировали произошедшее.

Неделей ранее вандалы набрасывали полководцу на шею петлю и надевали на голову колпак, намекая на скорый снос.

5 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что большинство горожан проголосовали за снос памятника Суворову. Как он утверждает, пожелания граждан будут учтены депутатами. Также мэр попросил профильную комиссию городского совета провести заседание и подготовить соответствующий проект решения.

Сам Труханов также решил проголосовать за демонтаж памятника, однако ранее он выступал против этого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном посещении Путиным Донбасса
Раскрыта стоимость квартиры Славы Марлоу в центре Москвы
Сборы налогов в России резко упали
Мясников назвал годовую «норму» случаев ОРВИ у детей
На Украине снесли памятник советским солдатам
Совбезы России и Ирана обсудили готовность к дальнейшему диалогу по безопасности
Стало известно о подземной базе для баллистических ракет в Северной Корее
В Одессе вандалы осквернили памятник Суворову
Экс-чемпион мира по боксу отреагировал на исключение россиян из рейтингов WBC
Стал известен формат проведения занятий по военной подготовке в школах России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.