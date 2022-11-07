В Одессе осквернили памятник полководцу Суворову

В Одессе вандалы осквернили памятник полководцу Суворову, накинув на него петлю

В Одессе памятник русскому полководцу Александру Суворову осквернили вандалы, накинув на монумент петлю. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

«В Одессе продолжают атаки на памятники эпохи Российской империи. Сегодня набросили петлю на монумент полководцу Александру Суворову», — говорится в сообщении.

2 ноября на голову монумента императрицы Екатерины II, который расположен в центре Одессы, надели красный колпак палача, а к руке привязали виселицу. Позднее работники подрядной организации города приготовились снести памятник, вокруг него поставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру закрыли черным полотном.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что большинство горожан проголосовали за снесение монумента. Как он утверждает, пожелания граждан будут учтены депутатами. Также мэр попросил профильную комиссию городского совета провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Труханов решил проголосовать за демонтаж памятника, однако ранее он выступал против этого.