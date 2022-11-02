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11:54, 2 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе осквернили памятник императрице Екатерине II

В Одессе вандалы надели колпак на памятник Екатерине II, а к руке привязали виселицу

Кадр: Telegram-канал «Всевидящее ОКО»

В Одессе памятник императрице Екатерине Великой, что находится в центре города, осквернили вандалы, передает Telegram-канал «Политика страны».

«Сегодня на голову монумента надели красный колпак палача, а к руке привязали виселицу», — сообщает издание.

В июле петиция с призывом снести памятник российской императрице Екатерины II в Одессе и заменить его на статую порноактера Билли Херрингтона собрала 25 тысяч подписей на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В конце августа мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника русской императрице. По его словам, история не изменится, даже если украинцы будут уничтожать памятники.

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Василий Мека
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В Одессе осквернили памятник императрице Екатерине II
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