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13:35, 5 ноября 2022Бывший СССР

Жители Одессы захотели снести памятник Екатерине II

Мэр Одессы Труханов заявил, что горожане проголосовали за снесение памятника Екатерине II

Фото: Дмитрий Ванькевич / Wikimedia Commons

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что большинство горожан проголосовали за снесение памятника Екатерине II. Об этом он написал на своей странице в Facebook (Facebook запрещен в РФ; соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Голосование на платформе "Социально активный гражданин", посвященное дальнейшей судьбе памятника Основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади», — сообщил Труханов.

По его словам, он обратился к профильной комиссии городского совета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Труханов убежден, что пожелания граждан будут учтены депутатами. Кроме того, мэр проголосует за демонтаж памятника и его перенос в парк имперского и советского прошлого, об идее создания которого Труханов говорил ранее.

Ранее памятник Екатерине Великой в Одессе осквернили вандалы. На голову монумента надели красный колпак палача, а к руке привязали виселицу. Также в июле 25 тысяч украинцев подписали петицию о сносе памятника и его замене на статую порноактера Билли Херрингтона. В конце августа Труханов выступал против демонтажа монумента.

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Кристина Есикова
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