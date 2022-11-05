Жители Одессы захотели снести памятник Екатерине II

Мэр Одессы Труханов заявил, что горожане проголосовали за снесение памятника Екатерине II

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что большинство горожан проголосовали за снесение памятника Екатерине II. Об этом он написал на своей странице в Facebook (Facebook запрещен в РФ; соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Голосование на платформе "Социально активный гражданин", посвященное дальнейшей судьбе памятника Основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади», — сообщил Труханов.

По его словам, он обратился к профильной комиссии городского совета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Труханов убежден, что пожелания граждан будут учтены депутатами. Кроме того, мэр проголосует за демонтаж памятника и его перенос в парк имперского и советского прошлого, об идее создания которого Труханов говорил ранее.

Ранее памятник Екатерине Великой в Одессе осквернили вандалы. На голову монумента надели красный колпак палача, а к руке привязали виселицу. Также в июле 25 тысяч украинцев подписали петицию о сносе памятника и его замене на статую порноактера Билли Херрингтона. В конце августа Труханов выступал против демонтажа монумента.