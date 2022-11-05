Жители Одессы захотели снести памятник Екатерине II
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что большинство горожан проголосовали за снесение памятника Екатерине II. Об этом он написал на своей странице в Facebook (Facebook запрещен в РФ; соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Голосование на платформе "Социально активный гражданин", посвященное дальнейшей судьбе памятника Основателям Одессы (Екатерине II), завершено. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади», — сообщил Труханов.
По его словам, он обратился к профильной комиссии городского совета с просьбой провести заседание и подготовить соответствующий проект решения. Труханов убежден, что пожелания граждан будут учтены депутатами. Кроме того, мэр проголосует за демонтаж памятника и его перенос в парк имперского и советского прошлого, об идее создания которого Труханов говорил ранее.
Ранее памятник Екатерине Великой в Одессе осквернили вандалы. На голову монумента надели красный колпак палача, а к руке привязали виселицу. Также в июле 25 тысяч украинцев подписали петицию о сносе памятника и его замене на статую порноактера Билли Херрингтона. В конце августа Труханов выступал против демонтажа монумента.