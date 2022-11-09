На Украине заявили о всплеске ДТП из-за отключений электричества

МВД Украины: за сутки в стране произошли более 600 ДТП из-за отключений светофоров

За прошедшие сутки на дорогах Украины произошло более 600 случаев ДТП. Об этом заявил первый замминистра МВД республики Евгений Енин, сообщает Telegram-канал ведомства.

По его словам, причиной такого всплеска ДТП стало отключение светофоров на фоне проблем с электричеством в республике. Енин уточнил, что в результате аварий погибли семь человек, 71 — пострадали, и призвал жителей страны максимально осторожно вести себя на оставшихся без света улицах.

Ранее украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о веерных отключениях электроэнергии по всей республике. При этом там подчеркнули, что аварийных отключений не ожидается.