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01:59, 9 ноября 2022Бывший СССР

«Укрэнерго» предупредила об отключениях света по всей Украине

Компания «Укрэнерго» заявила о веерных отключениях электроэнергии по всей Украине

Фото: Murad Sezer / Reuters

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о веерных отключениях электроэнергии по всей стране. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Наибольшие отключения коснутся Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областей, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области. В компании отметили, что не ожидают аварийных отключений.

Энергетики объяснили, что ограничения потребителей позволяют уменьшить нагрузку на сети, обеспечить балансировку энергосистемы и избежать дополнительных аварий.

7 ноября глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупредил, что вероятность блэкаута на Украине зависит от интенсивности обстрелов, и призвал готовиться к наихудшему варианту развития событий.

Ранее в Киеве был зафиксирован дефицит мощности в энергосетях. В связи с этим город приготовился к аварийным отключениям электроэнергии. Как

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Марина Совина
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