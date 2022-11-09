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12:59, 9 ноября 2022Силовые структуры

Сотрудники МВД обезвредили самодельное взрывное устройство ВСУ в ЛНР

Сотрудники МВД обезвредили самодельное взрывное устройство ВСУ в Новоайдаре в ЛНР

Фото: МВД ЛНР

Сотрудники МВД обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новоайдаре в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что украинские силовики пытались устроить взрыв на газопроводе поселка. Российские правоохранители изъяли с места происшествия взрывчатое вещество иностранного производства.

8 ноября в дежурную часть МВД поступило заявление о найденном на Пролетарской улице пакете. Именно в нем и нашли СВУ.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие таким образом хотели лишить местных жителей газа, так как на улице холодает.

Ранее сообщалось, что в Бердянске российские спецслужбы предотвратили теракт на трансформаторной подстанции.

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Екатерина Власова
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