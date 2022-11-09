Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:58, 9 ноября 2022Силовые структуры

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске

В Бердянске российские спецслужбы предотвратили теракт на трансформаторной подстанции

Фото: Николай Тришин / ТАСС

В Бердянске Запорожской области российские спецслужбы предотвратили теракт на трансформаторной подстанции. Об этом сообщает ТАСС.

Правоохранители задержали готовивших диверсию двоих участников запрещенных в России украинских националистических формирований «Азов» и «Правый сектор». На допросе они дали признательные показания и заявили, что получили задание на совершение теракта от Главного управления разведки Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном посещении Путиным Донбасса
Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США
Легионер «Зенита» описал переход под флаг РФ фразой «глупо иметь такое желание»
У мужчин обнаружен прогнозирующий болезни в будущем гормон
В России высказались о переменах в политике США после выборов
Сотрудники МВД обезвредили самодельное взрывное устройство ВСУ в ЛНР
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске
Песков высказался о своей поездке в Луганск
В уходе западных фармкомпаний из России увидели выгоду для одной страны
Эрдоган собрался обсудить зерновую сделку с Путиным на G20
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.