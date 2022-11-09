Силовые структуры
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске
В Бердянске российские спецслужбы предотвратили теракт на трансформаторной подстанции
В Бердянске Запорожской области российские спецслужбы предотвратили теракт на трансформаторной подстанции. Об этом сообщает ТАСС.
Правоохранители задержали готовивших диверсию двоих участников запрещенных в России украинских националистических формирований «Азов» и «Правый сектор». На допросе они дали признательные показания и заявили, что получили задание на совершение теракта от Главного управления разведки Украины.