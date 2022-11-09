Двое боевиков «Азова» готовили покушение на руководство Бердянска и теракт на подстанции

Задержанные за подготовку теракта на трансформаторной подстанции Бердянска боевики запрещенного в России и признанного террористической организацией украинского полка «Азов» также планировали покушение на руководство города. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, двое подозреваемых дают признательные показания. У них изъяты взрывчатка, гранаты и огнестрельное оружие.

Ранее 9 ноября сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске. Задержанные заявили, что получили задание на совершение теракта от Главного управления разведки Украины. Им было обещано по одной тысяче долларов каждому.

Трансформаторная подстанция, которая была целью задержанных, обеспечивает электричеством большую часть Бердянска.