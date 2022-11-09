Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:25, 9 ноября 2022Путешествия

В Египте запустили систему Tax Free

ETA: в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха заработала система Tax Free

Фото: Globallookpress.com

В международном аэропорту Шарм-эш-Шейха запустили работу системы Tax Free для иностранных туристов. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Налоговое управление Египта (ETA).

Отмечается, что новая схема начала работу в период Международной климатической конференции (COP 27), проходящей на популярном курорте с 6 по 18 ноября. Она обеспечила Шарм-эш-Шейху полную загрузку в отелях, а также статус региона, первым в стране запустившим Tax Free по международному образцу.

Материалы по теме:
«Я узнал, что такое настоящая буря» Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
«Я узнал, что такое настоящая буря»Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
14 января 2020
«Райское место» Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
«Райское место»Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
18 декабря 2021

Теперь у путешественников появится возможность вернуть НДС с покупок, если срок их пребывания в Египте не превышает трех месяцев, стоимость приобретенных товаров составляет не менее 1500 египетских фунтов (примерно 3700 рублей) и имеется электронный чек покупки с указанием данных паспорта покупателя.

Отмечается, что туристы должны предъявить купленную вещь в нераспечатанной упаковке. Она также не должна быть использована до выезда из страны. Более того, в ETA подчеркнули, что отдыхающим нужно убедиться, что торговая точка, в которой они собираются приобрести товар, подключена к системе Tax Free. На это будет указывать специальный стикер на входе в магазин или объявление на кассе.

При вылете из Египта иностранцы в аэропорту будут предъявлять для проверки купленные товары, паспорт и чек. Для перевода суммы возмещенного налога туристам потребуется банковская карта. В какой именно валюте будет возвращаться НДС, пока не уточняется.

Таким образом, воспользоваться Tax Free в Шарм-эш-Шейхе сможет ограниченное количество российских граждан, поскольку для этого им необходима банковская карта, выпущенная за границей. Перевод на отечественные банковские карты, включая пластик платежной системы «Мир», в Египте пока невозможен.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные пляжные направления для отдыха в ноябре. По данным АТОР, дешевле всего отечественным туристам обойдется отдых в Египте, Турции и ОАЭ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Лидер республиканцев заявил о возвращении контроля над палатой представителей
Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
Появились подробности об отбросившем гранаты ВСУ российском солдате
Россию предупредили о риске ухода в «экономику вчерашнего дня»
Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Москве
Российская школьница покончила с собой из-за интимного фото
В Египте запустили систему Tax Free
Эмили Ратаковски купила сыну игрушку для девочек ради проверки его наклонностей
В Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали четверо детей
Названо число подверженных постоянному чтению тревожных новостей россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.