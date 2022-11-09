В Египте запустили систему Tax Free

ETA: в международном аэропорту Шарм-эш-Шейха заработала система Tax Free

В международном аэропорту Шарм-эш-Шейха запустили работу системы Tax Free для иностранных туристов. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Налоговое управление Египта (ETA).

Отмечается, что новая схема начала работу в период Международной климатической конференции (COP 27), проходящей на популярном курорте с 6 по 18 ноября. Она обеспечила Шарм-эш-Шейху полную загрузку в отелях, а также статус региона, первым в стране запустившим Tax Free по международному образцу.

Теперь у путешественников появится возможность вернуть НДС с покупок, если срок их пребывания в Египте не превышает трех месяцев, стоимость приобретенных товаров составляет не менее 1500 египетских фунтов (примерно 3700 рублей) и имеется электронный чек покупки с указанием данных паспорта покупателя.

Отмечается, что туристы должны предъявить купленную вещь в нераспечатанной упаковке. Она также не должна быть использована до выезда из страны. Более того, в ETA подчеркнули, что отдыхающим нужно убедиться, что торговая точка, в которой они собираются приобрести товар, подключена к системе Tax Free. На это будет указывать специальный стикер на входе в магазин или объявление на кассе.

При вылете из Египта иностранцы в аэропорту будут предъявлять для проверки купленные товары, паспорт и чек. Для перевода суммы возмещенного налога туристам потребуется банковская карта. В какой именно валюте будет возвращаться НДС, пока не уточняется.

Таким образом, воспользоваться Tax Free в Шарм-эш-Шейхе сможет ограниченное количество российских граждан, поскольку для этого им необходима банковская карта, выпущенная за границей. Перевод на отечественные банковские карты, включая пластик платежной системы «Мир», в Египте пока невозможен.

Ранее россиянам назвали самые бюджетные пляжные направления для отдыха в ноябре. По данным АТОР, дешевле всего отечественным туристам обойдется отдых в Египте, Турции и ОАЭ.