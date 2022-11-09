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21:00, 9 ноября 2022Силовые структуры

МВД возбудило уголовное дело в отношении российского вора в законе Гули

В Башкирии МВД возбудило уголовное дело против российского криминального авторитета Гули
СюжетВоры в законе:

Фото: Shutterstock

Главное следственное управление МВД по Башкортостану возбудило уголовное дело в отношении вора в законе Тимура Капбы, известного в криминальных кругах как Гули. Его подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии, пишет «Российская газета».

По данным ведомства, 43-летний криминальный авторитет управлял лицами из уголовно-преступной среды на территории республики, назначал так называемых смотрящих, разрешал конфликты в криминальной среде и распределял по телефону деньги. Свой статус вора в законе подозреваемый получил в 2013 году, это обеспечивало ему подчинение нижестоящих в криминальной иерархии. Капба был судим за кражи, грабежи и разбой.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого. Известно, что он проживает за границей.

Ранее сообщалось, что бывший вор в законе Асян вышел из мурманской колонии после отбывания срока за наркотики.

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Илона Палей
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