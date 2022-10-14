Бывший вор в законе Асян освободился из колонии после срока за наркотики

Бывший вор в законе Асян вышел из мурманской колонии после отбывания срока за наркотики

Бывший вор в законе 58-летний Ильдар Асянов, известный в криминальном мире как Асян, или Ильдар Уфимский, освободился из мест лишения свободы после отбывания наказания за наркотики. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, авторитет вышел 13 октября из колонии строгого режима №18, расположенной в поселке Мурмаши Мурманской области. Он намерен обосноваться в Москве.

В 2017 году Мытищинский суд Московской области вынес ему очередной приговор за хранение наркотиков. Это девятая судимость Асяна. Он находился в местах лишения свободы начиная с 1997 года, получив пять сроков подряд.

Его «раскороновали» в 2006 году за пристрастие к запрещенным веществам.

Находясь в колонии, Асян в 2021 году написал заявление об отказе от воровского статуса на имя директора ФСИН, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).