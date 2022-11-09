Мелания Трамп пришла на выборы в наряде за миллионы рублей

Мелания Трамп пришла на выборы в наряде стоимостью более двух миллионов рублей

Бывшая первая леди США, фотомодель и дизайнер Мелания Трамп пришла на выборы в наряде за миллионы рублей. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Отмечается, что 52-летняя супруга бывшего президента США Дональда Трампа посетила избирательный участок в Палм-Бич, Флорида. Для выхода в свет она выбрала черно-серое приталенное платье длины миди бренда Alexander McQueen за 1990 долларов (примерно 122 тысячи рублей). Манекенщица дополнила образ черными лодочками на высоких каблуках марки Christian Louboutin за 795 долларов (примерно 49 тысяч рублей) и сумкой Hermes Kelly. Согласно материалу, точная цена последней неизвестна, однако подобный аксессуар перепродается на аукционе Sotheby's за 30 500 долларов (примерно 1,9 миллиона рублей).

В свою очередь, журналисты подсчитали примерную полную стоимость наряда Трамп, которая составила 33 285 долларов (более двух миллионов рублей).

В октябре супругу принца Гарри Меган Маркл заметили в брюках за 69 тысяч рублей. На снимке Маркл предстала в черном наряде, состоящем из водолазки и кожаных штанов. Кроме того, она дополнила образ часами и серьгами-кольцами, а также убрала волосы в хвост.