Меган Маркл заметили в кожаных брюках за 69 тысяч рублей

Меган Маркл пришла на запись своего подкаста в брюках бренда Anine Bing за 69 тысяч рублей

Супругу принца Гарри Меган Маркл заметили в брюках за десятки тысяч рублей. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Так, комик Зиве Фумудо поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) совместным фото с Герцогиней Сассекской, которая пришла на запись нового эпизода своего подкаста «Архетипы» для Spotify. На снимке Маркл предстала в черном наряде, состоящем из водолазки и кожаных штанов. Кроме того, она дополнила образ часами и серьгами-кольцами, а также убрала волосы в хвост.

По информации издания, стоимость выбранных герцогиней для выхода в свет брюк американского бренда Anine Bing составляет 975 фунтов стерлингов (примерно 69 тысяч рублей).

В июле супруга британского принца Гарри Меган Маркл появилась на публике в наряде и украшениях за 21 миллион рублей. 40-летняя герцогиня вместе с мужем посетила Генеральную Ассамблею ООН, расположенную в Нью-Йорке.