Меган Маркл появилась на публике в наряде за 21 миллион рублей

Герцогиня Меган Маркл посетила Нью-Йорк в одежде и украшениях за 21 миллион рублей

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл появилась на публике в наряде и украшениях за 21 миллион рублей. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

40-летняя герцогиня вместе с мужем посетила Генеральную Ассамблею ООН, расположенную в Нью-Йорке. Знаменитость вышла в свет в черной футболке и юбке-карандаше люксового бренда Givenchy того же цвета стоимостью 1590 долларов (89 тысяч рублей). В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках Manolo Blahnik, а в руках звезда несла сумку марки Mulberry.

Согласно материалу, образ Маркл дополняли аксессуары ювелирного дома Cartier, в частности браслет модели Love за 6,9 тысячи долларов (390 тысяч рублей), а также часы, ранее принадлежавшие покойной принцессе Диане, цена которых составляет 23 тысячи долларов (1,3 миллиона рублей). Кроме того, она надела обручальное кольцо Triology за 350 тысяч долларов (19,7 миллиона рублей).

В феврале Меган Маркл запечатлели в платье и украшениях за 30 миллионов рублей. Жена принца Гарри посетила премию NAACP Image Award и получила награду за особый вклад в развитие женского приюта в Техасе. Ее засняли в сшитом на заказ синем платье на одно плечо с разрезом на ноге бренда Christopher John Rogers стоимостью 2 тысячи фунтов стерлингов (134 тысячи рублей).