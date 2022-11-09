Побывавшая в Турции россиянка развеяла миф о роли жены в турецкой семье

Россиянка побывала в Измире и рассказала на «Дзене» о главенствующей роли турчанок в парах

Побывавшая в Измире россиянка Елена рассказала о главенствующей роли женщины в турецких парах. Миф о положении турчанок в семьях девушка развеяла в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации сообщила, что для отпуска выбрала нетуристический город, Измир, чтобы поближе познакомиться с местными культурой и бытом. До поездки в Турцию девушка была уверена, что главенствующую роль в местных семьях играют мужчины, в то время как женщины обычно «послушные и безропотные домохозяйки».

Блогер отметила, что мужья в Турции действительно зарабатывают деньги и полностью обеспечивают семью, однако важнейшие решения в супружеской паре принимают именно жены. «Главный в доме не тот, кто зарабатывает, а тот, кто тратит», — поделилась с Еленой одна из турчанок.

Более того, по словам местной жительницы, в Турции очень важно, чтобы мужчина был семейным, верным, не жалел денег на любимую супругу, одаривал ее не только комплиментами, но и золотом.

Россиянка также подчеркнула, что турецкие женщины очень самостоятельные. Помимо привычных уборки, готовки, ухода за детьми, они также могут отремонтировать что-нибудь без посторонней помощи. «Такое у них воспитание», — пояснила путешественница.

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