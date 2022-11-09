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18:55, 9 ноября 2022Мир

Захарова заявила о расколе США

Представитель МИД России Захарова заявила о расколе США после выборов в Конгресс

Фото: Chris O'Meara / AP

Результаты промежуточных выборов в Конгресс США говорят о расколе страны, а сам процесс выборов не гарантирует легитимность, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщается в комментарии дипломата на сайте министерства.

«Можно с уверенностью констатировать, что нынешняя схватка за контроль над законодательной властью – еще одно проявление глубокого гражданского конфликта в преддверии борьбы за Белый дом в 2024 году», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что у России нет иллюзий насчет «рокировки на Капитолии между демократами и республиканцами», и партийная принадлежность американских элит никак не влияет на отношения между Россией и США. По ее словам, выборы в Конгресс хороши для России только тем, что отвлекают американский истеблишмент от «ненавистной им России».

Глеб Бажуткин
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