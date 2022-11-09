Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:25, 9 ноября 2022Мир

Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США

Экс-президент США Трамп назвал успехи республиканцев на выборах в конгресс своей заслугой

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что успехи кандидатов от республиканской партии на выборах в американский конгресс — его заслуга, а поражения — не его вина. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу News Nation.

«Я думаю, если они победят, я должен получить признание, а если проиграют, меня не следует винить вовсе. Но, наверное, будет наоборот», — считает политик.

По его словам, на деле республиканские кандидаты, даже те, кому Трамп лично советовал выдвигаться, после своей победы не признают его заслуги в этом. «Когда дела у них плохи, они винят меня во всем. Я готов ко всему, но мы защитим себя», — заверил экс-президент.

Трамп также назвал итоги промежуточных выборов в палату представителей американского конгресса «в определенной степени разочаровывающими», но большой победой для себя.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Макрон решил подготовить Францию к войне
Зеленский понадеялся на сохранение помощи Украине после выборов в США
В Подмосковье пенсионерке удалили опухоль весом в три килограмма
В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
Рогов предупредил о возможной попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп назвал победу губернатора во Флориде своей заслугой
ВОЗ заявила о резком снижении смертности от COVID-19 в мире
Тренер «Адана Демирспор» объяснил уход Дзюбы из клуба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.