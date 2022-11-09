Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:54, 9 ноября 2022Мир

Трамп назвал промежуточные выборы в США большой победой для себя

Бывший президент США Трамп назвал итоги промежуточных выборов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал итоги промежуточных выборов в палату представителей американского конгресса большой победой для себя. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает ТАСС.

При этом политик считает результаты выборов «в определенной степени разочаровывающими». «219 побед и 16 поражений в общем. У кого когда-либо было лучше?» — подчеркнул Трамп.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.

Оружие России
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Макрон решил подготовить Францию к войне
Зеленский понадеялся на сохранение помощи Украине после выборов в США
В Подмосковье пенсионерке удалили опухоль весом в три килограмма
В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
Рогов предупредил о возможной попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп назвал победу губернатора во Флориде своей заслугой
ВОЗ заявила о резком снижении смертности от COVID-19 в мире
Тренер «Адана Демирспор» объяснил уход Дзюбы из клуба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.