Трамп назвал промежуточные выборы в США большой победой для себя

Бывший президент США Трамп назвал итоги промежуточных выборов

Бывший президент США Дональд Трамп назвал итоги промежуточных выборов в палату представителей американского конгресса большой победой для себя. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает ТАСС.

При этом политик считает результаты выборов «в определенной степени разочаровывающими». «219 побед и 16 поражений в общем. У кого когда-либо было лучше?» — подчеркнул Трамп.

8 ноября в США состоялся основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса. На них избирали 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей конгресса США, Демократическая партия — 215 кресел.