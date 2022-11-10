В Херсонской области запретили продажу алкоголя

Власти Херсонской области запретили продажу алкоголя в розницу и в заведениях общепита

В Херсонской области запретили продавать алкогольные напитки. Это следует из указа врио губернатора региона Владимира Сальдо, пишет ТАСС.

«Запретить розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Херсонской области», — говорится в документе.

Помимо этого, в регионе запрещается продавать спиртное в заведениях общественного питания. За нарушение подобного предприсания грозит административный штраф.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу приказал начать вывод войск в Херсонской области с правого на левый берег Днепра. Необходимость перегруппировки российских войск на левый берег реки командующий СВО Сергей Суровикин мотивировал непрекращающимися обстрелами города и его окраин, а также тем, что системы противовоздушной обороны даже при их идеальной работе все равно не имеют возможности сбить все 100 процентов направляемых на город снарядов.

27 октября ограничения на реализацию алкогольной продукции ввели в Запорожской области. Так, в связи с введением в регионе военного положения категорически запрещена продажа алкоголя военнослужащим.

Президент России Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Указ вступил в силу 20 октября.