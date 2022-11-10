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18:42, 10 ноября 2022Бывший СССР

В НАТО решили провести курс для азербайджанских военнослужащих

В Минобороны Азербайджана сообщили о курсе НАТО для азербайджанских военнослужащих
СюжетМинобороны:

Фото: Aziz Karimov / AP

Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО решила провести для азербайджанских военнослужащих учебный курс «Оценка натовских операций на оперативном уровне». Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства Азербайджана.

Отмечается, что курс НАТО, проходящий в Институте военного управления в Баку, продлится до 12 ноября. В ходе обучения азербайджанским военнослужащим различных видов войск были представлены брифинги о НАТО и военном сотрудничестве, а также о процессах планирования, анализа и оценки операций в Североатлантическом альянсе.

Ранее сообщалось, что Грузия совместно с Командованием армии США в Европе и Африке начала подготовку к международным военным учениям Agile Spirit 2023. Как заявили в Минобороны республики, тренировочные маневры планируют провести летом 2023 года.

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Георгий Нестеров
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