Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 1 ноября 2022Бывший СССР

Грузия начала подготовку совместных учений с США

Грузия начала подготовку совместных учений с Командованием армии США в Европе и Африке
СюжетУчения НАТО:

Фото: Денис Асланов / РИА Новости

Грузия начала подготовку совместных учений (Agile Spirit 2023) с Командованием армии США в Европе и Африке. Об этом сообщила пресс-служба грузинского Министерства обороны.

«Силы обороны Грузии вместе с Командованием армии США в Европе и Африке начали готовиться к многонациональным учениям Agile Spirit 2023», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что Грузия обсудила с иностранными партнерами район и сроки проведения учений, а также количество государств, которые примут участие. Как утверждают в министерстве, учебные маневры планируют провести летом 2023 года. Грузия в 11-й раз примет многонациональные учения, возглавленные Западным командованием Сил обороны, уточнило ведомство.

Ранее в НАТО решили расширить проведение учений на грузинской территории и поддержку Тбилиси, а также увеличить свою миссию в стране. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о желании предоставить помощь Грузии заранее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался об указе о завершении частичной мобилизации
Определены районы Москвы с подорожавшим жильем
В Москве закрылись все летние веранды
Кендалл Дженнер нарядилась в опозоривший ее в сети овощ
В VK рассказали о новой функции
Бывшая стюардесса раскрыла «неприглядные стороны» работы бортпроводников
Латвия задумалась о судьбе российских нефтепроводов
В Кремле заявили о выполнении указа президента о мобилизации
Умер заслуженный артист России Евгений Калашник
Основатель ЧВК «Вагнер» назвал своих критиков тварями с «розовыми жопами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.