Грузия начала подготовку совместных учений с США

Грузия начала подготовку совместных учений с Командованием армии США в Европе и Африке

Грузия начала подготовку совместных учений (Agile Spirit 2023) с Командованием армии США в Европе и Африке. Об этом сообщила пресс-служба грузинского Министерства обороны.

«Силы обороны Грузии вместе с Командованием армии США в Европе и Африке начали готовиться к многонациональным учениям Agile Spirit 2023», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны отметили, что Грузия обсудила с иностранными партнерами район и сроки проведения учений, а также количество государств, которые примут участие. Как утверждают в министерстве, учебные маневры планируют провести летом 2023 года. Грузия в 11-й раз примет многонациональные учения, возглавленные Западным командованием Сил обороны, уточнило ведомство.

Ранее в НАТО решили расширить проведение учений на грузинской территории и поддержку Тбилиси, а также увеличить свою миссию в стране. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о желании предоставить помощь Грузии заранее.