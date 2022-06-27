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НАТО расширит поддержку Грузии и увеличит свою миссию в Тбилиси

Столтенберг заявил, что НАТО расширит поддержку Грузии и увеличит свою миссию в Тбилиси

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

НАТО расширит проведение учений в Грузии и поддержку Тбилиси, а также увеличит свою миссию в республике. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По его словам, лидеры стран альянса примут это решение на саммите в Мадриде. «Мы увеличим помощь Грузии в рамках Программы существенной поддержки Грузии, в частности по ситуационной осведомленности, коммуникациям, киберобороне, учениям. Мы расширим тренировочный центр НАТО около Тбилиси и увеличим персонал нашей миссии в Грузии», — сказал генсек альянса.

Столтенберг подчеркнул, что после начала военной операции России на Украине НАТО решило предоставить поддержку Грузии «заранее». «Это лучше, чем оказывать поддержку позже. Мы должны делать больше. Я ожидаю, что на саммите мы примем решение усилить политическую и практическую поддержку всех игроков, которым угрожает Россия. Мы будем помогать им развивать военные возможности и укреплять устойчивость», — отметил он.

Ранее Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Мадриде будут приняты ключевые решения для усиления коллективной безопасности и радикального улучшения обороны альянса на востоке. По словам главы альянса, новая стратегическая концепция сместит акцент со сдерживания любого вторжения на полную защиту союзных территорий и позволит согласовать расширенный план защиты восточных членов блока. Столтенберг также подчеркнул, что НАТО защитит от внешних угроз страны Балтии.

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Анжелика Бережная
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