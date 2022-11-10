Байден перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа

Президент США Джо Байден перепутал Херсон с иракским городом Эль-Фаллуджа во время обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Трансляция велась на Youtube-канале The White House.

Отвечая на вопрос журналиста о возможных компромиссах со стороны Украины, Байден ответил, что данное решение принимает Киев.

«Я ничего такого не держу в уме. Я полагаю, что контекст заключается в том, отступают ли российские войска из Эль-Фаллуджи», — сказал американский лидер. «Я имею в виду Херсон, город Херсон», — исправился он.

5 ноября в ходе выступления в Калифорнии Байден оговорился дважды. Сначала он заявил, что крупнейший автопроизводитель страны, компания General Motors, полностью перейдет на электромобили к «3035 году». Позже президент спутал гендиректора производства Мэри Барру с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт.