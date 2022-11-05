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06:18, 5 ноября 2022Мир

Байден дважды ошибся в ходе выступления в Калифорнии

Байден дважды ошибся, рассказывая о планах перехода General Motors к электромобилям
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден заявил, что крупнейший автопроизводитель страны, компания General Motors, полностью перейдет на электромобили к «3035 году», пишет РИА Новости.

Он дважды ошибся в ходе выступления в Калифорнии, которое транслировали американские телеканалы. Байден уточнил, что гендиректор компании Мэри Барра подала иск на штат Калифорния, потому что там был более высокий стандарт выбросов, чем в остальной части США. «Она позвонила мне и сказала, что они станут полностью электрическими к 3035 году», — рассказал глава государства о планах компании.

В той же речь Байден сначала спутал гендиректора General Motors с судьей Верховного суда США Эми Кони Барретт, но успел исправиться.

В январе 2021 года стало известно, что компания намерена к 2035 году полностью отказаться от выпуска автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, чтобы сосредоточиться на электрокарах. К 2040 году она собирается стать углеродно-нейтральной. Руководство уверено, что сможет решить задачу, несмотря на технологические проблемы.

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Марина Совина
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