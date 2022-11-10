В Белоруссии депутаты приняли законопроект об амнистии

Депутаты Национального собрания Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект об амнистии

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект «Об амнистии в связи с Днем народного единства». Об этом сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, предполагается освободить от разных видов наказаний примерно 4,5 тысячи осужденных, включая 1,6 тысячу из мест лишения свободы, из исправительных учреждений открытого типа — пятьсот лиц, а также около 2,4 тысяч человек из уголовно-исполнительных инспекций.

Уточняется, что проект закона был внесен в Палату представителей 3 октября президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Согласно законопроекту, осужденные за совершение тяжких, особо тяжких и некоторых преступлений, относящихся к категории менее тяжких, не будут освобождены. Им предлагается сократить срок наказания в виде ограничения и лишения свободы на год.

Ранее заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич заявил, что в Белоруссии всегда применяется принцип гуманизма по отношению к тем, кто отбывает уголовное наказание. Он утверждает, что власти страны дают возможность освободиться раньше срока исправившимся осужденным.