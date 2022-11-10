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20:37, 10 ноября 2022Интернет и СМИ

Блогершу задержали за поедание летучей мыши на камеру

Тайскую блогершу Пхончанок Шрисунаклуа задержали за поедание летучей мыши на камеру

Кадр: видео YouTube

Тайскую блогершу Пхончанок Шрисунаклуа (Phonchanok Srisunaklua) задержали за поедание летучей мыши на камеру. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция задержала Шрисунаклуа за «владение тушами охраняемых диких животных» и «нарушение Закона о компьютерных преступлениях». Изначально блогерша отрицала обвинения, однако позже опубликовала видео с извинениями перед «обществом, врачами, журналистами, коллегами, семьей и друзьями». В ролике она также обещала больше не есть летучих мышей.

В видео, которое привлекло внимание полиции, девушка показала, как ест суп с целой летучей мышью. Блогерша продемонстрировала, как она жует животное, показала суп вблизи, а также прокомментировала вкус летучей мыши.

Ролик стремительно набрал большое количество жалоб от пользователей, которые были озабочены последствиями поедания летучих мышей. В комментариях под видео юзеры напомнили, что летучая мышь является переносчиком множества вирусов, в том числе COVID-19. «Если хочешь умирать, умирай в одиночестве. Никто не будет тебя винить. Но ты будешь проклята, если начнешь пандемию», — написал один из пользователей под роликом.

В начале 2020 года китайская блогерша Ван Мэнъюнь (Wang Mengyun) пожаловалась на угрозы убийством после публикации видео, в котором она ест суп из летучих мышей. По ее словам, на момент создания видео она не знала, что эти животные могут стать переносчиками инфекции.

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Олег Давыдов
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