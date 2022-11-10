Покрытый тату мужчина с рогами рассказал о реакции окружающих на свою внешность

Колумбиец Ларри Ботелло Джи с тату на 86 процентах тела рассказал о реакции окружающих

Тату-мастер из Колумбии Райден Кранео Дос Карас, также известный как Ларри Ботелло Джи, рассказал о реакции окружающих на свою измененную внешность. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Отмечается, что мужчина начал делать татуировки в 12 лет, и к 27 годам его тело оказалось покрыто рисунками на 86 процентов. В том числе у него на лице набито изображение костей черепа. Кроме того, в 17 лет колумбиец увлекся бодимодификациями, отрезав кончик носа и вживив имплантаты в виде рогов в лоб. «Я считаю себя таким же человеком, как и любой другой. Иногда люди, которые выглядят нормальными, оказываются худшими существами», — объяснил герой материала свою позицию.

По словам Дос Караса, он с супругой воспитывает дочь, любит мотоциклы и экстремальные виды спорта, а также музыку, чтение и прогулки в парке. При этом он описал свою семейную жизнь как счастливую и спокойную. Однако мужчина заявил, что ему приходится сталкиваться с негативной оценкой в интернете. «В социальных сетях люди пишут злобные комментарии. Но в реальной жизни мне никто ничего не говорит. При этом некоторые дети считают, что я очень хорошо выгляжу. А моя мама отмечает, что бы я с собой ни сделал, у меня всегда будет лицо ангела», — признался колумбиец.

В июле сообщалось, что бразильцу Рени Динизу да Силве, изменившему внешность с помощью татуировок и пирсинга, запретили посещать церковь. Отмечается, что 38-летний мужчина посвятил модификациям своего тела последние 14 лет. Так, он покрыл рисунками 70 процентов кожи, установил семь силиконовых имплантатов в руки и сделал на лбу трансдермальный пирсинг в виде рогов.