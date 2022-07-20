Мужчине по прозвищу Дьявол запретили посещать церковь из-за внешности

Бразильцу Рени Динизу да Силве с пирсингом и тату запретили посещать католическую церковь

Бразильцу Рени Динизу да Силве, изменившему внешность с помощью татуировок и пирсинга, запретили посещать церковь. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Отмечается, что 38-летний мужчина посвятил модификациям своего тела последние 14 лет. Так, он покрыл рисунками 70 процентов кожи, установил семь силиконовых имплантатов в руки и сделал на лбу трансдермальный пирсинг в виде рогов. Кроме того, бразилец разрезал надвое язык, установил тоннели, окрасил белки глаз черным пигментом и отрезал себе части ушей так, чтобы они напоминали орочьи. Известно, что трансформация обошлась ему в 50 тысяч фунтов (приблизительно три миллиона рублей).

При этом да Силва, которого прозвали Настоящим Дьяволом, заявил, что из-за своего вида получает много негативных комментариев от незнакомцев. Кроме того, он столкнулся с неодобрением католической церкви. Так, служители отказывались пускать его в храмы, а во время путешествия по Аргентине, мужчине, по его словам, неоднократно говорили, что он попадет в ад.

Однако герой материала отметил, что благодаря увлечению бодимодификациями ему также удалось найти единомышленников и друзей, и он не собирается менять свои предпочтения.

В марте сообщалось, что пользователи сети пригрозили британке Сэмми-Джо Хэйлфорд лишением родительских прав из-за ее нестандартного внешнего вида. Так, воспитывающая двоих детей женщина подверглась травле в интернете из-за пристрастия к макияжу. Британка рассказала, что начала красить брови жидкой черной подводкой около года назад. С каждым разом она увеличивала толщину линий, пока их верхние границы не достигли середины лба. Из-за необычной внешности блогерша прослыла обладательницей самых больших бровей в стране.