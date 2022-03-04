Женщине пригрозили лишением родительских прав за самые большие брови в стране

Пользователи сети пригрозили женщине лишением родительских прав из-за ее нестандартного внешнего вида. Соответствующую историю приводит издание Daily Star.

27-летняя жительница Великобритании Сэмми-Джо Хэйлфорд (Sammie-Jo Hailford), воспитывающая двоих детей, подверглась травле в интернете из-за пристрастия к макияжу. Женщина рассказала, что начала красить брови жидкой черной подводкой около года назад. С каждым разом она увеличивала толщину линий, пока их верхние границы не достигли середины лба. Из-за необычной внешности блогерша прослыла обладательницей самых больших бровей в стране.

Некоторое время назад по совету друзей Хейлфорд завела аккаунт в TikTok, где начала публиковать видео, на которых демонстрировала зрителям свое лицо вблизи. За четыре недели на ее страницу подписались 75 тысяч человек. Внешний вид англичанки показался возмутительным многим пользователям сети, и они принялись угрожать ей лишением родительских прав. «Люди говорили, что я не достойна быть матерью и что они позвонят в социальные службы из-за моих бровей. В интернете ситуация дошла до крайности», — пожаловалась британка.

Тем не менее Хэйлфорд настаивает на том, что ее стиль не влияет на материнские качества и она должным образом заботится о детях. По словам героини материала, она не намерена отказываться от собственной индивидуальности в угоду чужим вкусам и советует читателям поступать так же. Кроме того, женщина отметила, что многие мужчины находят ее привлекательной и желают построить с ней отношения.

В декабре 2021 года блогерша Сидней Вой (Sydney Woy) прославилась в сети из-за неудачного посещения салона красоты. После проделанной мастером процедуры брови девушки приобрели четко очерченный контур и темно-коричневый цвет. Свою новую внешность недовольная клиентка показала на видео в TikTok, заявив, что теперь ее брови выглядят так, будто нарисованы фломастером.

