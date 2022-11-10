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17:45, 10 ноября 2022Ценности

Мини-юбка на липучке за 56 тысяч рублей смутила покупателей модного бренда

Крой мини-юбки в виде ремня бренда Diesel смутил покупательницу Эдриенн Ро

Фото: Estrop / Getty Images

Нелепый дизайн мини-юбки на липучке смутил покупателей модного бренда Diesel. Ролик на эту тему опубликован на платформе TikTok.

Блогерша Эдриенн Ро опубликовала видео, в котором показала указанную юбку с заниженной линией талии, выполненную в виде широкого ремня. Отмечается, что стоимость вещи, входящей в новую осенне-зимнюю коллекцию марки, составляет 795 фунтов стерлингов (56 тысяч рублей). В публикации юзерша перечислила минусы данного предмета гардероба.

В первую очередь девушка возмутилась отсутствием пуговиц, поскольку застежка на липучке, по ее мнению, визуально удешевляет юбку. Плюс ко всему, по словам клиентки, качество материала вещи напомнило ей резину. Кроме того, автору поста пришлось вернуться домой после 20 минут прогулки, так как юбка постоянно задиралась из-за странного кроя.

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«Юбка продается в универсальном размере, из-за этого на моих широких бедрах виднеется некрасивая липучка. К тому же юбка постоянно задирается до талии, когда я сажусь, тем самым оголяя мои ягодицы. Я разочарована, хотя мне очень понравился дизайн этой одежды, но я верну ее обратно в магазин», — призналась Ро в публикации.

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Майя Пономаренко
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Мини-юбка на липучке за 56 тысяч рублей смутила покупателей модного бренда
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