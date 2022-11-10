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01:09, 10 ноября 2022Мир

Минобороны Франции анонсировало поставки дополнительного оружия на Украину

Глава Минобороны Франции Лекорню: 6 гаубиц CAESAR доставят на Украину в ближайшие недели

Фото: Charles Platiau / Reuters

Шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, которые президент Франции Эммануэль Макрон обещал передать Украине, будут доставлены в ближайшие недели. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI, его цитирует РИА Новости.

Он уточнил, что пока что Париж поставил Киеву другие виды артиллерии предыдущего поколения — гаубицы TRF1.

Отмечается, что Вооруженные силы (ВС) Франции располагали всего 76 артиллерийскими установками CAESAR. Таким образом, после передачи Украине всех обещанных 24 гаубиц, Франция лишится трети всех собственных запасов.

В начале октября газета Le Monde сообщала, что Франция готовится передать Украине от 6 до 12 гаубиц CAESAR. По данным издания, установки, которые Париж намерен передать Киеву, будут взяты из заказа, предназначавшегося Дании.

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Марина Совина
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