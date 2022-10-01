Франция передаст Украине предназначенные для Дании установки CAESAR

Le Monde: Франция передаст Украине 12 САУ CAESAR, предназначенных для Дании

Франция готовится передать Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, которые предназначались для Дании. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, установки, которые Париж намерен передать Киеву, будут взяты из заказа, предназначавшегося Дании. «Они могут поставить от 6 до 12 гаубиц из 15, запрошенных Киевом», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что Франция уже передала Украине 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Кроме того, стало известно, что Париж планирует начать подготовку украинских солдат до конца этого года. Тренировки будут проходить на территории Польши.

При этом, по данным Avia.pro, у самой французской армии закончились артиллерийские установки, в связи с чем французы начали обвинять лидера страны Эммануэля Макрона, который «слишком увлекся поддержкой Киева».