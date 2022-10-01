Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция передаст Украине предназначенные для Дании установки CAESAR

Le Monde: Франция передаст Украине 12 САУ CAESAR, предназначенных для Дании

Фото: Wikimedia Commons

Франция готовится передать Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, которые предназначались для Дании. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, установки, которые Париж намерен передать Киеву, будут взяты из заказа, предназначавшегося Дании. «Они могут поставить от 6 до 12 гаубиц из 15, запрошенных Киевом», — сообщает источник.

Ранее сообщалось, что Франция уже передала Украине 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Кроме того, стало известно, что Париж планирует начать подготовку украинских солдат до конца этого года. Тренировки будут проходить на территории Польши.

При этом, по данным Avia.pro, у самой французской армии закончились артиллерийские установки, в связи с чем французы начали обвинять лидера страны Эммануэля Макрона, который «слишком увлекся поддержкой Киева».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал виновного в отводе войск из Красного Лимана
Американцы остались недовольны политикой Байдена по Украине
Франция передаст Украине предназначенные для Дании установки CAESAR
Боррель заявил о невозможности прекратить конфликт России и Украины
Названы наиболее распространенные способы обмана покупателя на кассе магазина
В США усомнились в переизбрании Байдена из-за ухудшения его состояния
Черышев оформил первый дубль в составе итальянского клуба
Кадыров призвал принять «кардинальные меры» после отвода сил из Красного Лимана
На станции московского метро забыли экзотических животных
Россию не переизбрали в Совет ИКАО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.