В Китае пожаловались на проблемы от «внутреннего хаоса» в США

Global Times: внутренние политические проблемы США могут быть опасны для всего мира

Политическая ситуация и противоборство двух главных партий внутри Соединенных Штатов вызывают беспокойство во всем мире. Об этом говорится в колонке китайского издания Global Times.

По мнению колумнистов, обе главные американские партии используют промежуточные выборы в Конгресс в качестве рекламы собственной повестки. Например, республиканцы вместо предложения решения экономических проблем снова жаловались на несправедливые результаты президентских выборов, в ходе которых демократ Джо Байден сместил с поста республиканца Дональда Трампа.

Помимо этого, кардинально противоположные мнения демократов и республиканцев на вопросы мировой повестки (например, на конфликт на Украине) могут быть опасны. Global Times утверждает, что мнения по важным вопросам могут сильно различаться даже среди однопартийцев, что указывает на нежелание американских политиков «думать о стабильности». «В последние два года все более очевидным становится разрушительное влияние внутреннего хаоса в США на международную ситуацию, что создает слишком много проблем», — говорится в материале.

В качестве примера нестабильности решений Вашингтона журналисты приводят выход США из Парижского соглашения, продолжающиеся переговоры по ядерной программе Ирана, переговоры по контролю над вооружениями. «Раскол американского общества и противостояние политических партий вылились в общую неблагонадежность и капризность США на международной арене», — заключают авторы.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал фейком новость о том, что результаты промежуточных выборов в Конгресс США привели его в ярость. Экс-президент отметил, что празднует победы 216 кандидатов-республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Он отметил, что победа более чем 200 коллег по партии — «потрясающий результат».