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12:46, 10 ноября 2022Мир

Трамп назвал фейком новость о своей ярости после выборов в Конгресс

Трамп назвал фейком новость о том, что результаты выборов в Конгресс привели его в ярость

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп назвал фейком новость о том, что результаты промежуточных выборов в Конгресс США привели его в ярость. Об этом сообщает канал Fox News Digital.

«Существует фейковая новость о том, что я был в ярости, все как раз наоборот», — заявил Трамп в интервью. Экс-президент добавил, что празднует победы 216 кандидатов-республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Он отметил, что победа более чем 200 коллег по партии — «потрясающий результат».

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Трамп подчеркнул, что эти результаты никак не повлияют на его решение сделать на следующей неделе «важное объявление» о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в 2024 году.

«Все парни, которые побеждают, — мои люди», — резюмировал Трамп.

Ранее издание New York Times сообщало, что Трамп разозлился из-за невнятных результатов республиканцев на выборах.

8 ноября предшественник действующего главы Белого дома Джо Байдена анонсировал «важное заявление», которое он сделает в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида) 15 ноября.

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Глеб Бажуткин
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