Зеленский отказался признать «закрытие двери» для переговоров с Россией

Зеленский сообщил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN отказался признать, что он окончательно закрыл двери для переговоров с Россией. По его мнению, диалог между двумя странами возможен.

«Я не закрывал дверь (для переговоров — прим. «Ленты.ру»). Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией — той, которая будет по-настоящему готова к миру», — заявил глава государства.

Ранее журналист Барыш Достер в статье для турецкого издания Cumhuriye сообщил, что готовность президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с президентом России Владимиром Путиным выявила трещину в Североатлантическом альянсе. По мнению Достера, этот шаг украинского лидера дает представление о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и демонстрирует раскол в НАТО.