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06:23, 10 ноября 2022Мир

Заявление Зеленского выявило трещину в НАТО

Cumhuriyet: готовность Зеленского к диалогу с Путиным выявила раскол в НАТО

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Журналист Барыш Достер в статье для турецкого издания Cumhuriye заявил, что готовность президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с президентом России Владимиром Путиным выявила трещину в Североатлантическом альянсе.

«Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Путиным», — напомнил автор материала.

По мнению Достера, этот шаг украинского лидера дает представление о положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и демонстрирует раскол в НАТО.

Обозреватель также подчеркнул, что США утрачивают влияние, а европейские страны продолжают отдаляться друг от друга, чтобы «спасти собственную шкуру». В качестве примера он привел готовность Берлина развивать отношения с Москвой и Пекином, несмотря на запреты Вашингтона.

Ранее Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Москвой, назвал условия для начала переговоров. «Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», — сказал украинский лидер, назвав эти требования абсолютно понятными.

Марина Совина
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