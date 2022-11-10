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19:10, 10 ноября 2022Ценности

Сотрудница набила тату с логотипом компании в знак любви к работе

Грумер Рэйчел Уоллес из Англии набила тату с логотипом компании в знак любви к работе

Фото: Shutterstock

Грумер в гостинице для собак Рэйчел Уоллес из Чешира, Англия, набила тату с логотипом компании в знак любви к работе. Соответствующую информацию приводит Mirror.

Известно, что женщина трудится в фирме Four Paws Doggie Daycare and Pet Grooming, которая предоставляет широкий спектр услуг для домашних питомцев. «Уход за собаками — очень творческий процесс. Замечательно иметь возможность установить доверительные отношения с нервничающей собакой и видеть, как растет ее доверие», — поделилась собеседница издания.

По словам сотрудницы, она настолько довольна своим занятием, что решила выразить чувства с помощью узора на теле. Так, она разместила под коленом эмблему в виде рисунка пса Бу, который держит кость с названием компании.

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«Я думаю, теперь моя нога — часть моего резюме! Я вся в татуировках, так что мне показалось правильным набить еще и [изображение пса] Бу», — пояснила Уоллес, добавив, что получила благодарность от начальника, который оценил ее преданность делу.

Ранее в ноябре сообщалось, что защитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Трент Александер-Арнольд отказался набить обещанное другу, капитану команды Джордану Хендерсону тату из-за запрета матери. Отмечается, что футболисты собирались вместе нанести рисунки на тело, чтобы таким образом отметить победу «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов УЕФА в 2019 году.

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Алина Гостева
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