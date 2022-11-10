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14:59, 10 ноября 2022Бывший СССР

Делегация депутатов Верховной Рады посетит США

NYT: делегация Верховной Рады посетит США для встречи с законодателями

Фото: Gleb Garanich/Reuters

Делегация депутатов Верховной Рады планирует посетить США для встреч с законодателями от Демократической и Республиканской партий, чтобы обсудить поддержку Киева со стороны Вашингтона. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на депутата от партии «Европейская солидарность» Владимира Арьева.

Визит назначен на фоне сообщений о прекращении помощи Украине со стороны Соединенных Штатов после прошедших промежуточных выборов в Конгресс США.

«Мы понимаем вот что: опасность, как мы видим, есть со стороны так называемых радикальных крыльев обеих партий, ультраправых республиканцев и ультралевых демократов. Они могут начать разговор о прекращении помощи Украине», — заявил Арьев.

Киев, по его словам, должен поговорить с обеими сторонами и заручиться поддержкой политсил. Арьев также отметил, что планирует предложить увеличить роль Конгресса и американских ведомств в вопросе контроля над выделяемой Украине финансовой и военной помощью.

В состав делегации войдет 10 депутатов из партий «Слуга народа», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос». Точная дата визита пока не называется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне заявлений со стороны Республиканской партии США о возможном сокращении помощи Киеву выразил надежду на сохранение текущего объема поддержки.

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Алевтина Запольская
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