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13:38, 10 ноября 2022Экономика

Глава Сбербанка заявил об отсутствии ограничений для выплаты дивидендов

Президент Сбербанка Греф заявил об отсутствии проблем с выплатой дивидендов в будущем

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация не видит ограничений для выплаты дивидендов. О планах банка он заявил в кулуарах форума Finopolis.

По словам главы Сбербанка, организация вышла на прибыльность. «Мы в достаточно хорошей форме пережили все проблемы, накопленные за кризисный период. [Проблемы] мы оставим в этом году. В следующий год мы войдем в нормализованном состоянии, это касается в том числе и дивидендов», — сказал Греф.

С начала 2022 года прибыль Сбербанка превысила 50 миллиардов рублей. За октябрь банк заработал почти 123 миллиарда. Более того, Греф отметил хороший рост в бизнесе банка — например, розничный портфель с начала года прибавил девять процентов.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что большинство компаний с госучастием могут отказаться от выплаты дивидендов, существует вероятность, что на тот же шаг пойдут и частные компании. Он объяснил это тем, что санкционная ситуация требует живых денег для поддержания инфраструктуры.

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Варвара Кошечкина
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