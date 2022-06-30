Аналитик оценил ситуацию с выплатой дивидендов в России

Аналитик Демидов допустил отказ компаний с госучастием от выплаты дивидендов

Большинство компаний с госучастием могут отказаться от выплаты дивидендов, существует вероятность, что на тот же шаг пойдут и частные компании, считает аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил это тем, что санкционная ситуация требует живых денег для поддержания инфраструктуры.

Основные индексы российского фондового рынка на торгах 30 июня резко упали. Падение происходит из-за сильного снижения стоимости акций «Газпрома» — бумаги падают в цене примерно на треть после решения собрания акционеров не выплачивать дивиденды. Демидов уверен, что тренд на отказ от выплат поддержат и другие компании.

Новый тренд

«Скорее всего, большинство компаний с государственным участием тоже откажутся от выплат дивидендов, но могут пойти на увеличение выплат налогов. То есть, они не дадут денег акционерам, но дадут больше денег государству, — пояснил аналитик. — Частные компании, скорее всего, также откажутся от годовых и промежуточных дивидендов, так как санкционная ситуация требует "живых" денег для поддержания инфраструктуры на плаву даже без учета развития».

Демидов добавил, что не предвидит значимых негативных последствий от потенциального решения компаний, так как большинством пострадавших станут малые и средние трейдеры.

«Их активность упадет на неопределенный срок, также это увеличит волатильность акций, так как большинство людей перестанет рассматривать рынок для инвестиций даже в краткосрочных целях. Основной интерес станет представлять спекуляция», — заключил эксперт.

Напомним, в конце мая совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в рекордном для самой компании и российского фондового рынка размере — 52,53 рубля на акцию. Общая сумма должна была составить 1 триллион 243,57 миллиарда рублей, выплатить намеревались половину от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности.